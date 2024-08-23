Для того, щоб говорити про ефективність таких ударів, потрібно знати загальну статистику. Таку думку 24 Каналу висловив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що противник постійно вчиться і намагається перехопити дрони.

До теми Палає вже кілька днів: росіяни бідкаються, що у Пролетарську знову атакували нафтобазу

Чому ураження таке важливе

Те, що ми побачили – це дуже успішне ураження конкретних цілей. Результати говорять самі за себе. Наприклад, аеродром "Маринівка", який є пріоритетним для ворога.

Удар по нафтобазах – це також серйозна матеріальна шкода. Її можна оцінити у сотні мільйонів доларів. Але воєнні цілі мають пріоритетний характер, особливо авіація.

Навіть якщо ми не знаємо, що саме було уражено на аеродромі "Маринівка", але це точно успішний удар. Все, що завдає Росії втрат в авіації, не дозволяє атакувати Україну, знижує ефективність авіації – це дуже успішно,

– зауважив військовий оглядач з Ізраїлю.

Також не може не дивувати той факт, що російське командування не здатне забезпечити охорону та безпечне функціонування аеродромів. Адже це об'єкти, які є пріоритетними, тому очевидно, що їх атакуватимуть.

Так само можна назвати успішним удар по нафтобазі в Пролетарську. Пожежу довго не могли ліквідувати, згоріло не один – два резервуари, а значно більше, пошкоджена інфраструктура, є великі фінансові втрати.

Це один з найуспішніших ударів по нафтобазах за всю війну,

– підкреслив Давид Шарп.