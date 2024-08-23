Для того, чтобы говорить об эффективности таких ударов, нужно знать общую статистику. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что противник постоянно учится и пытается перехватить дроны.

К теме Горит уже несколько дней: россияне жалуются, что в Пролетарске снова атаковали нефтебазу

Почему поражение так важно

То, что мы увидели – это очень успешное поражение конкретных целей. Результаты говорят сами за себя. Например, аэродром "Мариновка", который является приоритетным для врага.

Удар по нефтебазам – это также серьезный материальный ущерб. Его можно оценить в сотни миллионов долларов. Но военные цели имеют приоритетный характер, особенно авиация.

Даже если мы не знаем, что именно было поражено на аэродроме "Мариновка", но это точно успешный удар. Все, что наносит России потери в авиации, не позволяет атаковать Украину, снижает эффективность авиации – это очень успешно,

– заметил военный обозреватель из Израиля.

Также не может не удивлять тот факт, что российское командование не способно обеспечить охрану и безопасное функционирование аэродромов. Ведь это объекты, которые являются приоритетными, поэтому очевидно, что их будут атаковать.

Так же можно назвать успешным удар по нефтебазе в Пролетарске. Пожар долго не могли ликвидировать, сгорело не один – два резервуара, а значительно больше, повреждена инфраструктура, есть большие финансовые потери.

Это один из самых успешных ударов по нефтебазам за всю войну,

– подчеркнул Давид Шарп.