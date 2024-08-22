Впоследствии источники 24 Канала сообщили, что СБУ совместно с ССО поразила склады с УАБами и топливом. Именно с Мариновки россияне активно бомбардируют линию фронта в Украине, но теперь их аэродром, как признали они сами, похож на кадры из апокалиптического фильма.

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Что на новых снимках "Мариновки"

Анализ снимков выполнил OSINT-аналитик MT Anderson.

Авиабаза "Мариновка". Большое количество разрушений вокруг ангаров и немного к северу от них,

– написал он.

Поражение аэродрома "Мариновка" / Фото MT Anderson

Также специалист отметил: 19 августа, до атаки, было много самолетов на линии полета – 14 Су-24 и 15 Су-34. А еще вызывают интерес 8 полугрузовиков, каждый из которых был около 18 метров в длину. Аналитик предположил, что они могут перевозить пополнение боеприпасов или "Шахеды".

Судя по снимкам, повреждено несколько ангаров, уничтожен по меньшей мере один Су-34 и один поражен.



Уничтоженный Су-34 на Мариновке / Фото "КиберБорошно" на основе MT Anderson

Интересно! Мариновка, в 450 километрах от линии фронта, ранее не фигурировала среди пораженных аэродромов. Она уникальна еще и тем, что это единственный аэродром вблизи Украины, где было возведено укрытие для самолетов. Но это скорее ангары для защиты от погодных условий, которые не могут защитить от обломков.