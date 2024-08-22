Сейчас зафиксировано только две успешные атаки FPV-дронов – обе в Курской области. Впрочем, по информации от военкора, российские летчики часто получают выговоры за активное маневрирование во время атак.

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Как украинские дроны стали угрозой для российских вертолетов

Также была поднята тема установки на российские вертолеты комплексов РЭБ, которые активно используются наземными подразделениями. Как оказалось этой задачей в России пока занимаются только на уровне "энтузиастов", которые "колхозят" свои изделия на машины на свой риск,

– рассказывают эксперты.

Впрочем, централизованная и с использованием всех производственных мощностей России, этим никто не занимается. Сейчас все имеющиеся средства на российских вертолетах направлены на предупреждение об угрозе зенитных ракет и ракет "воздух-воздух".

Одним из таких средств противодействия является комплекс Л-370 "Витебск", который обеспечивает защиту вертолетов, предупреждая об облучении РЛС или лазером, фиксируя запуск и приближение ракет, а также выпуская тепловые ловушки и диполи для противодействия тепловым и радиолокационным головкам самонаведения ракет.

Однако он не способен противодействовать FPV-дронам, что открывает новые возможности для украинских БпЛА.

В то же время самодельные комплексы РЭБ не является универсальным решением для летательных аппаратов, в частности для вертолетов. Это особенно касается Ка-52, которые имеют высокий уровень вибрации. Кроме того, наличие различных радиосистем в вертолете может привести к конфликту с самодельными РЭБ-системами.

Когда в России могут появиться РЭБ-системы для авиации

Аналитики оценивают, что до появления заводских РЭБ-систем российского производства может пройти еще много времени, поскольку разработка подвесного контейнера для авиации является длительным процессом. Дополнительно, разработка РЭБ-систем создает еще больше проблем и рисков.

Учитывая стоимость и сложность цели, вполне логично, что зенитные FPV-дроны могут отличаться использованием более дорогих комплектующих и оснащением. А потому, например, установка на них машинного зрения, который нивелирует РЭБ, является целесообразным и логичным решением,

– отмечают в издании.

Поэтому разработки средств борьбы в радиоспектре могут оказаться неэффективными. Таким образом, зенитные FPV-дроны сейчас могут стать достаточно эффективным способом противодействия вертолетам.

Единственным нюансом может быть скорость. Хотя некоторые дроны могут достигать скорости до 260 километров в час, для Ка-52 это является крейсерской скоростью, при максимальной скорости 310 километров в час. Это означает, что на встречных курсах возможен эффективный перехват.

Украина доминирует в области военных беспилотников

В Forbes написали, что Украина опередила Россию в развитии сферы РЭБ и беспилотников. Там заявили, что ВСУ используют больше ударных дронов, чем российские военные.

Российские беспилотники имеют меньшее влияние на поле боя из-за того, что Украина внедрила новые технологии и тактики. Таким образом, Украина стала мировым лидером в этих сферах.

В материале отметили, что промышленные базы России и Украины соревнуются за инновации, разработку и внедрение лучших технологий, которые могут предоставить их войскам преимущество на поле боя.

Особенно это касается беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы, поскольку обе технологические сферы быстро развивались в течение войны. Украина смогла опередить Россию в процессах развития, что позволило ей быстрее развернуть более совершенные системы, достигнув преимущества в этих технических сферах,

– отметили в издании.

Аналитики отмечают, что успехи Украины в Курской области подчеркивают технические преимущества Киева в этих сферах.