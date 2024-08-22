Наразі зафіксовано лише дві успішні атаки FPV-дронів – обидві в Курській області. Втім, за інформацією від воєнкора, російські льотчики часто отримують догани за активне маневрування під час атак.

Дивіться також Єдиний такий біля України: чим унікальний атакований російський аеродром "Маринівка"

Як українські дрони стали загрозою для російських вертольотів

Також була піднята тема встановлення на російські вертольоти комплексів РЕБ, які активно використовуються наземними підрозділами. Як виявилось цією задачею у Росії поки займаються лише на рівні "ентузіастів", які "колхозять" свої вироби на машини на свій ризик,

– розповідають експерти.

Втім, централізована та із використанням усіх виробничих потужностей Росії, цим ніхто не займається. Наразі всі наявні засоби на російських вертольотах спрямовані на попередження про загрозу зенітних ракет та ракет "повітря-повітря".

Одним з таких засобів протидії є комплекс Л-370 "Витебск", який забезпечує захист вертольотів, попереджаючи про опромінення РЛС або лазером, фіксуючи запуск та наближення ракет, а також випускаючи теплові пастки та диполі для протидії тепловим та радіолокаційним головкам самонаведення ракет.

Однак він не здатний протидіяти FPV-дронам, що відкриває нові можливості для українських БпЛА.

Водночас саморобні комплекси РЕБ не є універсальним рішенням для літальних апаратів, зокрема для вертольотів. Це особливо стосується Ка-52, які мають високий рівень вібрації. Крім того, наявність різних радіосистем у вертольоті може призвести до конфлікту з саморобними РЕБ-системами.

Коли в Росії можуть з'явитися РЕБ-системи для авіації

Аналітики оцінюють, що до появи заводських РЕБ-систем російського виробництва може пройти ще багато часу, оскільки розробка підвісного контейнера для авіації є тривалим процесом. Додатково, розробка РЕБ-систем створює ще більше проблем і ризиків.

Враховуючи вартість та складність цілі, цілком логічно, що зенітні FPV-дрони можуть відрізнятися використанням дорожчих комплектуючих та оснащенням. А тому, наприклад, встановлення на них машинного зору, який нівелює РЕБ, є доцільним та логічним рішенням,

– зазначають у виданні.

Тому розробки засобів боротьби в радіоспектрі можуть виявитися неефективними. Таким чином, зенітні FPV-дрони наразі можуть стати досить ефективним способом протидії вертольотам.

Єдиним нюансом може бути швидкість. Хоча деякі дрони можуть досягати швидкості до 260 кілометрів на годину, для Ка-52 це є крейсерською швидкістю, при максимальній швидкості 310 кілометрів на годину. Це означає, що на зустрічних курсах можливе ефективне перехоплення.

Україна домінує у галузі військових безпілотників

У Forbes написали, що Україна випередила Росію у розвитку сфери РЕБ та безпілотників. Там заявили, що ЗСУ використовують більше ударних дронів, ніж російські військові.

Російські безпілотники мають менший вплив на поле бою через те, що Україна впровадила нові технології та тактики. Таким чином, Україна стала світовим лідером у цих сферах.

У матеріалі зауважили, що промислові бази Росії та України змагаються за інновації, розробку і впровадження найкращих технологій, які можуть надати їхнім військам перевагу на полі бою.

Особливо це стосується безпілотників і систем радіоелектронної боротьби, оскільки обидві технологічні сфери швидко розвивалися протягом війни. Україна змогла випередити Росію в процесах розвитку, що дозволило їй швидше розгорнути більш досконалі системи, досягнувши переваги в цих технічних сферах,

– наголосили у виданні.

Аналітики зазначають, що успіхи України в Курській області підкреслюють технічні переваги Києва в цих сферах.