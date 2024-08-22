Также местные телеграм-каналы пишут, что над аэродромом были видны взрывы, дым и пламя.

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Спутник NASA зафиксировал пожары на аэродроме "Мариновка"

NASA FIRMS зафиксировал на аэродроме Мариновка 4 пожара:



Очаги пожара на "Мариновке" / NASA FIRMS

Также OSINT-аналитики сообщили, что во время атаки на аэродроме "Мариновка" в Волгоградской области могли находиться 29 самолетов.

OSINT-специалист MT Anderson опубликовал спутниковые снимки авиабазы за 19 августа. Согласно полученным фото, на тот момент там были размещены 14 самолетов Су-24 и 15 самолетов Су-34.

Спутниковые фото аэродрома "Мариновка" 19 августа: фото MT Anderson

Напомним, что ночью 22 августа в Мариновке раздавались мощные взрывы. Источники 24 Канала в СБУ сообщили, что Служба безопасности совместно с ССО поразила там склады с КАБами и топливо.