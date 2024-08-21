В целом источники 24 Канала в разведке сообщили, что в результате атак 13 и 16 августа был уничтожен 1 такой самолет, еще 6 повреждены. Аналитики Defense Express отметили, что если эта информация точная, то говорится о поражении примерно 25% всех носителей ракет "Кинжал".

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Сколько МиГ-31К осталось у России

По мнению западных аналитиков, общее количество МиГ-31К в России не превышает 24 единиц. Однако также значительно менее оптимистичная для Кремля оценка – до 12 единиц МиГ-31К.

И именно поэтому официальное подтверждение таких успехов действительно крайне важно,

– отмечает Defense Express.

Качественных публичных снимков авиабазы "Саваслейка" в свободном доступе пока нет. А общедоступный от ESA, который сделали 17 августа, то есть на следующий день после второй атаки, не позволяет рассмотреть детали.

В то же время издание отмечает, что возможность поражения именно такого количества МиГ-31К вполне возможна. Поскольку во время первой атаки 13 августа враг не смог поднять в небо все самолеты.

Возможно, что аналогичная ситуация случилась и через два дня. Особенно, если она стала неожиданной для врага,

– говорится в публикации.

Напомним, по данным источников, в результате атаки 16 августа удалось уничтожить не только МиГ-31К, но и два самолета Ил-76.