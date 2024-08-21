Загалом джерела 24 Каналу у розвідці повідомили, що внаслідок атак 13 та 16 серпня було знищено 1 такий літак, ще 6 пошкоджено. Аналітики Defense Express зазначили, що якщо ця інформація точна, то мовиться про ураження приблизно 25% всіх носіїв ракет "Кинджал".

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Скільки МіГ-31К залишилося у Росії

На думку західних аналітиків, загальна кількість МіГ-31К у Росії не перевищує 24 одиниць. Однак також є значно менш оптимістична для Кремля оцінка – до 12 одиниць МіГ-31К.

І саме тому офіційне підтвердження таких успіхів дійсно вкрай важливо,

– зазначає Defense Express.

Якісних публічних знімків авіабази "Саваслейка" у вільному доступі наразі немає. А загальнодоступний від ESA, який зробили 17 серпня, тобто на наступний день після другої атаки, не дозволяє роздивитися деталі.

Водночас видання зауважує, що можливість ураження саме такої кількості МіГ-31К цілком можлива. Оскільки під час першої атаки 13 серпня ворог не зміг підняти у небо всі літаки.

Можливо, що аналогічна ситуація трапилась і через два дні. Особливо, якщо вона стала несподіваною для ворога,

– мовиться у публікації.

Нагадаємо, за даними джерел, внаслідок атаки 16 серпня вдалося знищити не лише МіГ-31К, а й два літаки Іл-76.