В сеть попало видео, записанное пожарными. На нем спасатели убегают с места происшествия на фоне взрыва одного из резервуаров нефтебазы в Пролетарске.

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Нефтебаза постепенно "исчезает"

Пытаясь потушить нефтебазу Федерального агентства по государственному резерву России, несколько десятков спасателей получили серьезные ранения. Эксперты считают, что пламя потушить не удастся. Придется ждать, пока оно стихнет самостоятельно. Не желая мириться со "смертельным" приговором для своей нефтебазы, россияне пригласили попов помолиться. Священники устроили молебен на фоне горящих резервуаров. Впрочем, и это не помогло.

Четвертые сутки цистерны в Пролетарске продолжают взрываться. Так, Osint-аналитик опубликовал новые спутниковые снимки. На них видно, что 14 резервуаров полностью уничтожено, 4 – частично, 16 удалось уцелеть, а судьба еще 44 остается неизвестной.

Сравнение кадров за 20 и 21 августа свидетельствует о значительном увеличении количества очагов.

Кадры нефтебазы в Пролетраске, сделаны с неба / Фото @MT_Anderson

К слову, в ГУР признали успешный удар по аэродрому "Саваслейка", в результате которого было поражено не менее 8 российских самолетов.