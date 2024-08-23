Об’єкт начебто обстріляли за допомогою дронів. Про повторний обстріл повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Дрони завдали повторного удару по нафтобазі у Пролетарську

У росЗМІ повідомляється, що об'єкт, імовірно, зазнав атаки дронів. Нафтобазу обстріляли близько 5:00 ранку, і, за попередніми даними, в результаті повторного удару ніхто не постраждав.

Росіяни звинувачують в атаці Україну.

Імовірно, ЗСУ домагаються, щоб полум'я перекинулося на цистерни з гасом, що може збільшити площу пожежі. На цей час пожежа до резервуарів з гасом не дійшла,
– повідомляють росіяни.

До речі, наразі кількість постраждалих пожежників, які брали участь у гасінні нафтобази, становить 49.

Місцева влада наразі ніяк не коментувала цієї події. Українська сторона також нічого не доповідала про цей випадок.

Що відомо про атаку по нафтобазі у Пролетарську

Де розташований Пролетарськ: показуємо на карті