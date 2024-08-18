Пожежа виникла ще орієнтовно о 5 годині ранку 18 серпня після атаки безпілотників. У телеграм-каналах написали, що у випадку, якщо резервуари були повними та паливо не встигли злити, то горітиме 3 – 4 дні, пише 24 Канал.

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Що відомо про пожежу на нафтобазі під Ростовом

Перекрили трасу на Опеньки, качатимуть воду з озера Солоного на Південь від міста (Пролетарськ – 24 Канал),

– заявили росіяни.

Вони також пояснили, що швидкі забирають пожежників, які зазнали теплового удару під час гасіння пожежі.

Пожежа на нафтобазі під Ростовом: дивіться відео

Один з очевидців пожежі заявив, що вогонь такий сильний, що пожежа триватиме ще орієнтовно 2 дні. Проте пожежники заливають нафтобазу водою, боячись вибуху бочок.

Пожежа під Ростовом: дивіться відео

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До речі, в Головному управлінні розвідки заявили, що комбінат "Кавказ" горить досі. У розвідці пояснили, що нафтобаза працювала на ворожий військово-промисловий комплекс і забезпечувала діяльність російських окупаційних військ.