Протягом ночі евакуювали ще сотні людей. Про це пише Barron's із посиланням на AFP.

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Пожежа в Ізмірі

Пожежа в Ізмірі почалася в четвер, 15 серпня. Вона швидко поширилася на житлові райони.

У міністерстві охорони здоров'я Туреччини повідомили, що вогонь пошкодив 16 будівель, через нього постраждали 78 осіб. З них 29 людей госпіталізовані.

Пожежа в Ізмірі: дивіться відео

Зазначається, що вогонь забрав життя диких тварин, котів та собак. Однак про людські жертви наразі не повідомляється.

Аби ліквідувати пожежі в Туреччині, ведеться гасіння з повітря та суші та задіяно десятки одиниць авіації, сотні одиниць наземної техніки та понад 4700 осіб персоналу.

"Наразі два літаки та одинадцять гелікоптерів продовжують втручання", – сказав міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмаклі після того, як сильний вітер раніше зупинив вертольоти та водні бомбардувальники.

Зазначається, що постраждало близько 1600 гектарів лісу. Про це сказав міністр, додавши, що складне географічне положення ускладнює гасіння вогню в місці його виникнення.

Пожежа в турецькому Ізмірі: дивіться відео