Издание пишет, что это также послало политический сигнал союзникам Киева, что Украина не обречена, а может изменить ход войны.

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Что пишут СМИ о том, что Украина может изменить ход войны

Украина разбила растущее мнение сторонников о том, что у нее мало шансов вернуть большую часть своей территории. По мнению Киева, Курская операция показывает, что украинская армия заслуживает постоянной, более быстрой и лучшей поддержки со стороны союзников, поскольку она может изменить ход войны,

– заявило издание.

Генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан заявил, что цель операции ВСУ на Курщине – показать, что "победа России не является неизбежной, и что Украина может сражаться и побеждать".

Также он призвал западных союзников Украины не только сохранить поддержку, но и еще больше ослабить ограничения на использование переданного оружия.

Кроме того, Мик Райан сказал, что Украина снова продемонстрировала, что различные "красные линии", спроектированные Путиным – это не что иное, как химера, призвана укрепить политическую робость Запада по принятию решений о войне".

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Более того, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики Матье Булег сказал, что Курская операция является ценным способом "проверить болевой порог Путина и другие формы сдерживания".

Издание отмечает, что Украина хотела бы нацелить на аэродромы в глубине России те же ракеты ATACMS большей дальности, однако Вашингтон, вероятно, не склонен соглашаться.