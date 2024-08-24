Об этом он заявил во время выступления ко Дню Независимости. Зеленский добавил, что операция сложная, однако Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи, передает 24 Канал.

Важно Операция ВСУ на Курщине является дерзким сигналом Западу, Украина может изменить ход войны, – CNN

Зеленский об операции в Курской области

Зеленский во время своего выступления сообщил, что операция ВСУ в Курской области – сложная, но идет по плану Украины. Сейчас уже есть определенные результаты, однако о них пока говорить публично не могут.

Говоря о цели этой операции, Зеленский отметил, что успешно пополняется обменный фонд. Кроме того, благодаря решительным действиям Украина смогла нанести врагу превентивный удар на Севере.

Мы предотвратили окружение части нашей Сумской области и желание врага оккупировать город Сумы,

– подчеркнул Зеленский.