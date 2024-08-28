Встреча выглядела очень неформальной, ведь Путин виделся даже с родственниками Кадырова. Как рассказал 24 Каналу писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов, глава Кремля становится зависимым от своего окружения.

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Что хочет выпросить Путин

Путин стареет. Уже давно говорили о том, что Кадыров не будет помогать ему, а взамен хочет избежать наказания за все преступления. Понятно, что российский диктатор не выстоит против давления всего цивилизованного мира.

Поэтому Путин "подтанцовывает" перед Кадыровым, обещает дать все, что угодно, только, чтобы тот его не бросил. К тому же у главы Кремля есть еще несколько десятков тысяч бойцов, которые могут помочь так называемому президенту,

– рассказал Ростислав Мурзагулов.

Например, если бы в Курской области появились настоящие чеченские войска, которые способны воевать, ситуация ощутимо изменилась бы. Но этого нет. Бойцы Кадырова показали, что не собираются умирать за Путина. Более того, они не отличаются положительным отношением к российским солдатам.

Поэтому глава Кремля пытался попросить войска. Но Кадыров их не даст. Он понимает, что это не поможет и не хочет жертвовать людьми. Они сами ему нужны, чтобы защититься, когда в России начнутся бунты.

Поэтому Путин поехал зря. Он выглядел как клоун, просто ходил за всеми, целовал Коран и чего только не делал. Но большого успеха от этого не будет,

– заметил Мурзагулов.

Напомним, глава Кремля встретился с Кадыровым 20 августа. Поездка в Чечню стала первой с 2011 года. Он осмотрел оружие, пообщался с "добровольцами", которых всячески агитировал воевать.