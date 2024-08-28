Таку думку в розмові з 24 Каналом висловила російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова, наголосивши, що дуже корисно, що президент України Володимир Зеленський показує всі ті воєнні злочини, які вчиняє Росія на українській землі, аби рожеві окуляри в Моді впали.

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Що очікує Путін і що має розуміти Індія

Зі слів Курносової, візит Моді в Україну, а до цього в Росію був не випадковим. Російська опозиціонерка припускає, що Індія могла взяти на себе роль "листоноші", аби донести важливі меседжі від Путіна Зеленському і навпаки.

Єдине, чого може очікувати Путін і про що у Кремлі всі говорять – це мирні переговори. Не випадково напевно і Моді приїхав у Київ, ймовірно, привіз певні слова від Путіна,

– озвучила Курносова.

Аналітикиня нагадала, що Індія переживала доволі важкі війни, тому ця країна має розуміти, що таке людські жертви, яким чином треба боротися за свою незалежність. Вона зазначила, що Індія багато крові пролила в боротьбі за свою незалежність та отримала її.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, який 23 серпня відвідав Україну, зазначив, що виступає за мирне врегулювання російсько-української війни. Він також озвучив, що, зустрічаючись з Путіним, доніс йому, що єдиний спосіб розв'язати проблеми – це піти шляхом діалогу та дипломатії, а не на полі бою.