Рятувальники повідомили, що вогонь вдалось ліквідувати. Голова Дружбівської громади Євген Харитонов розповів Суспільному, що Росія 5 годин обстрілювала місто Дружба Сумської області, пише 24 Канал.

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Що відомо про атаку росіян по Сумщині

Ворог знову обстріляв Сумщину: рятувальники ліквідували пожежу. 21 серпня один із прикордонних населених пунктів Сумського району зазнав удару з території країни-агресора. Виникла пожежа у житловому секторі,

– заявили в ДСНС України.

Там також пояснили, що рятувальники:

ліквідували виявлені осередки горіння,

запобігли перекиданню вогню на літню кухню, що розміщена біля епіцентру пожежі.

Наслідки атаки ворога: дивіться відео

Голова Дружбівської громади Євген Харитонов розповів, що Росія орієнтовно 5 годин вранці 21 серпня обстрілювала місто Дружба Шосткинського району Сумської області.

Спочатку були дрони, 13 чи 14 штук, потім артобстріл, потім 2 ракети. Пошкоджено 3 приватні будинки. Також пошкоджено підприємство. Дві ракети ударили біля будівлі колишньої міської ради,

– розповів Євген Харитонов.

За його словами, поранило у живіт 40-річну жінку. Її забрала швидка допомога.