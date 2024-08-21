Про вибухи у місті повідомили кореспонденти Суспільного, інформує 24 Канал. Закликаємо перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Вибухи прогриміли у Сумах

Ще з 14:52 на території Сумської області оголошена повітряна тривога. Моніторингові телеграм-канали повідомили, що о 17:24 вдалося зафіксували ракети Х-69 з борту Су-57, які рухалися у напрямку міста.

Вже через хвилину на жаль там прогримів вибух, про це повідомили журналісти.

У Сумах було чутно звук вибуху,

– йдеться у повідомленні Суспільного.

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Нагадаємо, що напередодні ввечері з'явилася інформація про потужний вибух у Сумах. Незадовго до того у Повітряних силах повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Деталі атаки наразі невідомі.