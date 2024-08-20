Раніше в Повітряних силах попереджали про загрозу балістики. 24 Канал закликає жителів міста перебувати в укриттях цивільного захисту до відбою повітряної тривоги.

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Що відомо про вибух

О 22:20 в Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Вже о 23:01 там повідомили, що швидкісна ціль рухається Сумщини на Полтавщину. Через 8 хвилин кореспонденти Суспільного повідомили про вибух у Сумах.

Потужний вибух у Сумах,

– мовиться у повідомлені.

Зауважимо, що наразі немає офіційної інформації про вибух в Сумах та його наслідки.

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До слова, також у небі над Україною є декілька ударних БпЛА росіян. У Повітряних силах повідомили, що вони тримають північно-західний курс.