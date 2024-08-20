Серед них більшість цивільних – 6 203, військові – 5 676. Про це Сирський заявив під час своєї доповіді на Конгресі місцевої та регіональної влади.

Дивіться також Генштаб вперше показав карту територій, які ЗСУ контролюють у Курській області

Скільки ударів завдала Росія по Україні

За словами головнокомандувача, росіяни здійснили 9 590 ракетних та 13 997 дронових ударів по Україні, з яких вдалося перехопити 2 429 ракет і 5 972 дрони.

Ефективність перехоплення крилатих ракет типу "Калібр", Х-555/101 та Р-500, що належать до ОТРК "Іскандер", становила 67%. Керовані ракети, такі як Х-59, Х-35, Х-31 та інші подібні, перехоплювалися лише у 22% випадків.

Різниця між показниками перехоплення цих двох категорій пов'язана з тим, що керовані ракети зазвичай запускаються по прифронтових або прикордонних об'єктах, де немає можливості ешелонувати засоби ППО.

Яка була ефективність роботи ППО

Щодо дронів, то в статистиці об'єднали Shahed-136 та "Ланцети". Загалом було випущено 13 315 дронів, з яких перехопили 8 836, що становить 63%.

Росіяни також використали 1 388 балістичних ракет до ОТРК "Іскандер", "Точка-У" та KN-23 виробництва КНДР, але вдалося перехопити лише 4,5% цих ракет. Крім того, з 3 008 випущених зенітних ракет ЗРК С-300 та С-400 перехоплено лише 0,63%. Ці ракети загалом уразили 4 293 об'єкти, з яких 3 196 були цивільними, а 1 097 – військовими.

Серед ворожих ракет, які потребують сучасних систем для перехоплення, варто відзначити Х-22 та Х-32, що запускаються з Ту-22М3. З 362 запущених ракет вдалося збити лише 2, що становить 0,55%. Високошвидкісних "Ониксів" ворог використав 211, з яких перехоплено 12 – 5,7%.

Х-47М2 "Кинджал" російські військові застосували 111 разів, з них перехопили 28, що становить 25%. Ці ракети здебільшого націлювалися на цивільну інфраструктуру. "Кинджали" уразили 83 об'єкти, з яких лише 15 були військовими. Гіперзвуковий "Циркон" використовувався 6 разів, з яких 2 рази його перехопили, а 4 рази він уразив цивільні об'єкти.