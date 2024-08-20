Среди них большинство гражданских – 6 203, военные – 5 676. Об этом Сырский заявил во время своего доклада на Конгрессе местной и региональной власти.

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Сколько ударов нанесла Россия по Украине

По словам главнокомандующего, россияне совершили 9 590 ракетных и 13 997 дронов ударов по Украине, из которых удалось перехватить 2 429 ракет и 5 972 дроны.

Эффективность перехвата крылатых ракет типа "Калибр", Х-555/101 и Р-500, принадлежащих к ОТРК "Искандер", составила 67%. Управляемые ракеты, такие как Х-59, Х-35, Х-31 и другие подобные, перехватывались только в 22% случаев.

Разница между показателями перехвата этих двух категорий связана с тем, что управляемые ракеты обычно запускаются по прифронтовым или приграничным объектам, где нет возможности эшелонировать средства ПВО.

Какова была эффективность работы ПВО

Относительно дронов, то в статистике объединили Shahed-136 и "Ланцеты". Всего было выпущено 13 315 дронов, из которых перехватили 8 836, что составляет 63%.

Россияне также использовали 1 388 баллистических ракет к ОТРК "Искандер", "Точка-У" и KN-23 производства КНДР, но удалось перехватить только 4,5% этих ракет. Кроме того, с 3 008 выпущенных зенитных ракет ЗРК С-300 и С-400 перехвачено лишь 0,63%. Эти ракеты в целом поразили 4 293 объекта, из которых 3 196 были гражданскими, а 1 097 – военными.

Среди вражеских ракет, которые требуют современных систем для перехвата, стоит отметить Х-22 и Х-32, запускаемых с Ту-22М3. Из 362 запущенных ракет удалось сбить только 2, что составляет 0,55%. Высокоскоростных "Ониксов" враг использовал 211, из которых перехвачено 12 – 5,7%.

Х-47М2 "Кинжал" российские военные применили 111 раз, из них перехватили 28, что составляет 25%. Эти ракеты в основном нацеливались на гражданскую инфраструктуру. "Кинжалы" поразили 83 объекта, из которых только 15 были военными. Гиперзвуковой "Циркон" использовался 6 раз, из которых 2 раза его перехватили, а 4 раза он поразил гражданские объекты.