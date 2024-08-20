Мапу в етері телемарафону у вівторок, 20 серпня, показав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На продемонстрованому кадрі видно, що ЗСУ вже дійшли до річки Сейм та закрили там котел, передає 24 Канал.

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Які населені пункти контролюють ЗСУ

Карту бойових дій на Курщині у Генштабі показали вперше за два тижні операції.

На ній видно, що на заході, а саме на рубежах Коренівського та Глушківського районів, лінія контролю проходить між селами Вишнівка та Комарівка. Це приблизно за 12 кілометрів від райцентру Глушкове.

На південному напрямку українські військові схоже, що просунулися до сіл Новоіванівка та Кульбаки. Втім, вони ще не контролюють їх.

Коренево, що на північному сході, згідно із картою ЗСУ беруть в облогу з півдня і сходу. Вони просунулися на північний схід від нього до Олександрівки, що приблизно за 6 кілометрів від Коренева.

Також на мапі Генштабу видно, що населений пункт на дорозі Суджа – Курськ Мартинівка, який розташований на північний схід за 8 – 9 кілометрів від Суджі, контролюється ЗСУ.

На півдні області ЗСУ також могли взяти Плехове. Згідно із картою умовна лінія фронту проходить у районі населеного пункту Бірки. Ще два населені пункти – Очеретяне та Гір'ї, – залишаються під російським контролем. Про бої там повідомляли у перші дні операції.

Загалом, за даними Сирського, ЗСУ контролюють у Курській області вже 93 населені пункти.

Карта бойових дій на Курщині / Скриншот відео