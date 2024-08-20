Видання зазначає, що ЗСУ швидко прорвали слабку прикордонну оборону у Курській області, вийшли на автостраду, захопили міста та вже встигли просунутись углиб країни-агресора.

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Підриваючи мости на території Росії, яку вже контролюють українці – крок, аби заманити у пастку розташовані там російські сили,

– ідеться у статті.

Через ділянку річки Сейм перекинуті 3 мости і всі вони зруйновані або пошкоджені.

Зазначають, що опинитися в оточенні або бути притиснутим до річки – це страшна перспектива для солдатів. Такі оточення називають "котлами".

Власне, цю тактику 2015 року застосовували росіяни в боях за Дебальцевський плацдарм на Донеччині.

Скільки росіян можуть опинитись у "котлі"

Невідомо, скільки російських окупантів наразі перебувають в районі між річкою Сейм і кордоном з Україною.

NYT цитує військового аналітика Миколу Бєлєскова, який пояснив, що удари по мостах ускладнюють або навіть повністю позбавляють супротивника можливості підтримувати свої сили на південь від річки Сейм, і це може змусити росіян відступити з цього району. Натомість, українські захисники отримають перевагу, якщо вийдуть на берег річки, адже це створить бар'єр і допоможе відбити російські атаки.

Як зазначає NYT, хоча кінцеві військові цілі України невідомі, але якщо ЗСУ просунуться вглиб території Росії, вони можуть підвести ключові залізничні вузли в зону досяжності артилерії.