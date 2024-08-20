Ранее в Воздушных силах предупреждали об угрозе баллистики. 24 Канал призывает жителей города находиться в укрытиях гражданской защиты до отбоя воздушной тревоги.

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Что известно о взрыве

В 22:20 в Воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Уже в 23:01 там сообщили, что скоростная цель движется Сумщины на Полтавщину. Через 8 минут корреспонденты Общественного сообщили о взрыве в Сумах.

Мощный взрыв в Сумах,

– говорится в сообщении.

Заметим, что пока нет официальной информации о взрыве в Сумах и его последствиях.

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К слову, также в небе над Украиной есть несколько ударных БПЛА россиян. В Воздушных силах сообщили, что они держат северо-западный курс.