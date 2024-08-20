Подробнее об опасности – читайте в тексте 24 Канала.

23:30, 20 августа

Тревогу объявили также на Кировоградщине.

23:18, 20 августа

Тревогу объявили на Востоке, Юге и местами на Севере Украины.

23:12, 20 августа

Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс Северо-Западный.

23:09, 20 августа

Мощный взрыв в Сумах.

23:01, 20 августа

Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину.

22:44, 20 августа

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину.