В ночь на 20 августа враг выпустил по Украине 26 ударных беспилотников, из них сбили 25. Где звучит тревога в Украине и стоит пройти в укрытие – читайте в тексте 24 Канала.

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23:12, 20 августа Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.

23:10, 20 августа Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину.

23:06, 20 августа

Где в Украине объявили тревогу

22:40, 20 августа Беспилотники с Херсонщины, курсом на Николаевщину.