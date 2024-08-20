В ночь на 20 августа враг выпустил по Украине 26 ударных беспилотников, из них сбили 25. Где звучит тревога в Украине и стоит пройти в укрытие – читайте в тексте 24 Канала.
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Несколько групп вражеских БпЛА заходят с Херсонщины на Николаевщину, другие продолжают движение по Херсонской области, курс северо-западный.
Скоростная цель с Сумщины на Полтавщину.
Где в Украине объявили тревогу
Беспилотники с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
Угроза применения баллистического вооружения с Северо-Восточного направления, для областей где объявлена воздушная тревога.