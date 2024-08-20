Впрочем, горожан просят продолжать быть осмотрительными. По словам городского головы Тернополя Сергея Надала, в некоторых районах города до сих пор есть превышение показателей качества воздуха.

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Какая ситуация в Тернополе по состоянию на вечер

По состоянию на вечер, 20 августа, ситуация в Тернополе стабилизируется, но все еще требует нашего внимания. По последним данным мониторинга, в некоторых районах сохраняется превышение отдельных показателей качества воздуха,

– рассказал Надал.

Также он дал несколько советов для горожан:

продолжайте держать окна закрытыми;

ограничьте длительное пребывание на улице, особенно детям и людям с хроническими заболеваниями.

Городской голова выразил надежду, что на утро ситуация с превышением нормы вредных веществ улучшится.

"Пожалуйста, успокойте своих родных и близких. Враг активно распространяет фейки о ситуации в нашем городе. Доверяйте только официальным источникам информации", – подчеркнул он.

Утром ГУ "Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней МЗ Украины" объявит новые результаты измерений и предоставит дополнительные рекомендации.

Напомним, что пожар потушили 20 августа в 14:40. Начальник ГСЧС рассказал, что он был самого высокого уровня сложности.