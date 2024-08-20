Втім, містян просять продовжувати бути обачними. За словами міського голови Тернополя Сергія Надала, в деяких районах міста досі є перевищення показників якості повітря.

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Яка ситуація у Тернополі станом на вечір

Станом на вечір, 20 серпня, ситуація у Тернополі стабілізується, але все ще потребує нашої уваги. За останніми даними моніторингу, у деяких районах зберігається перевищення окремих показників якості повітря,

– розповів Надал.

Також він дав декілька порад для містян:

продовжуйте тримати вікна зачиненими;'

обмежте тривале перебування на вулиці, особливо дітям та людям з хронічними захворюваннями.

Міський голова висловив сподівання, що на ранок ситуація з перевищенням норми шкідливих речовин покращиться.

"Будь ласка, заспокойте своїх рідних та близьких. Ворог активно поширює фейки про ситуацію в нашому місті. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації", – наголосив він.

Вранці ДУ "Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оголосить нові результати вимірювань та надасть додаткові рекомендації.

Нагадаємо, що пожежу загасили 20 серпня об 14:40. Начальник ДСНС розповів, що вона була найвищого рівня складності.