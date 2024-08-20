Вночі проти 20 серпня ворог випустив по Україні 26 ударних безпілотників, з них збили 25. Де лунає тривога в Україні та варто пройти в укриття – читайте в тексті 24 Каналу.
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23:12, 20 серпня
Декілька груп ворожих БпЛА заходять з Херсонщини на Миколаївщину, інші продовжують рух Херсонською областю, курс північно-західний.
23:10, 20 серпня
Швидкісна ціль з Сумщини на Полтавщину.
23:06, 20 серпня
Де в Україні оголосили тривогу
22:40, 20 серпня
Безпілотники з Херсонщини, курсом на Миколаївщину.
22:20, 20 серпня
Загроза застосування балістичного озброєння з Північно-Східного напрямку, для областей де оголошено повітряну тривогу.