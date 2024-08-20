Так, всього вночі оборонці неба збили 28 повітряних цілей. Як відпрацювала ППО, передає 24 Канал.

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Атака на Україну

Вночі противник атакував двома балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, крилатою ракетою "Іскандер-К" із Брянської області, керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської та Запорізької областей, а також 26-ма ударними БпЛА типу "Shahed" (райони пусків – Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ).

Збито 28 повітряних цілей: одну крилату ракету "Іскандер-К", дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 25 ударних БпЛА "Шахед",

– написали оборонці неба.

Зазначається, що робота велася у межах Київської, Дніпропетровської, Миколаївської, Херсонської, Вінницької, Хмельницької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.

Робота ППО вночі 20 серпня / Повітряні сили

Зазначимо, що вночі "Шахеди" досягали Тернопільської області. На місці події після атаки виникла пожежа.

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