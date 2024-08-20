У Тернопільській ОВА повідомили, що станом на 07:13 на місці події все ще працюють пожежники.
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Що відомо про ситуацію на Тернопільщині
Пожежа пов'язана з нічною атакою. В адміністрації не надали подробиць, однак повідомили, що деталі представники ОВА та ДСНС повідомлять на брифінгу о 9 годині ранку.
На місці пожежі працюють працівники служби ДСНС та поліції,
– повідомили в ОВА.
Також місцева адміністрація закликала місцевих жителів при плануванні дня обмежити перебування на вулиці, а особливо це стосується дітей. В Тернопільському районі фахівці проводять заміри якості повітря.
Нагадаємо, що після атаки дронами мер Тернополя Сергій Надал звернувся до тернополян, які проживають на масивах Дружба, Кутківці, Пронятин, Новий Світ, а також у Білій.
Він закликав людей міцно зачинити вікна через "відчутний запах горілості". Також він попросив місцевих жителів не публікувати фото, відео та не поширювати неправдивої інформації в соціальних мережах.
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Нагадаємо, що вночі Росія атакувала Україну дронами-камікадзе. ППО працювала у різних регіонах. Зокрема вибухи чули на Хмельниччині та у Київській області.