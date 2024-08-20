Проти ночі 20 серпня в регіоні лунали вибухи під час атаки російських дронів. Ще тоді мер обласного центру Сергій Надал закликав місцевих жителів ряду районів зачинити вікна.
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Що відбувається на Тернопільщині
Обласна військова адміністрація заявляє, що в Тернопільському районі спеціалісти проводять заміри якості повітря.
При плануванні дня обмежте своє перебування на вулиці. Зачиніть вікна в приміщеннях,
– рекомендує ОВА.
Водночас влада повідомляла, що спалахнула пожежа. На місце виїхали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліції.
Схоже, що вогонь безпосередньо пов'язаний з нічною атакою "Шахедів". Повітряна тривога в регіоні тривала з 01:32 по 02:59.
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Згадаємо, що також вночі 20 серпня під час атаки безпілотників вибухи лунали в Хмельницькій, Київській та інших областях. Працювала протиповітряна оборона.
Під ранок, як констатував начальник КМВА, окупанти випустили по столиці ще й ракети на зразок "Іскандер-К". Проте Сергій Попко наголосив, що і дрони, і ракети, які летіли на Київ, вдалось успішно знищити.