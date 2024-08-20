В ночь на 20 августа в регионе раздавались взрывы во время атаки российских дронов. Еще тогда мэр областного центра Сергей Надал призвал местных жителей ряда районов закрыть окна.
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Что происходит на Тернопольщине
Областная военная администрация заявляет, что в Тернопольском районе специалисты проводят замеры качества воздуха.
При планировании дня ограничьте свое пребывание на улице. Закройте окна в помещениях,
– рекомендует ОВА.
В то же время власти сообщали, что вспыхнул пожар. На место выехали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции.
Похоже, что огонь непосредственно связан с ночной атакой "Шахедов". Воздушная тревога в регионе продолжалась с 01:32 по 02:59.
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Вспомним, что также ночью 20 августа во время атаки беспилотников взрывы раздавались в Хмельницкой, Киевской и других областях. Работала противовоздушная оборона.
Под утро, как констатировал начальник КГВА, оккупанты выпустили по столице еще и ракеты вроде "Искандер-К". Однако Сергей Попко отметил, что и дроны, и ракеты, которые летели на Киев, удалось успешно уничтожить.