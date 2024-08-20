В соцсетях Надал попросил тернополян крепко закрыть окна, ведь в воздухе может быть ощутимый запах горелости. Соответствующее сообщение появилось после отбоя воздушной тревоги.

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Россияне ночью атаковали Тернопольскую область

Сергей Надал адресовал свое обращение к тернополянам, проживающих на массивах Дружба, Кутковцы, Пронятин, Новый Свет, а также в Белой.

Просьба крепко закрыть окна, так как в воздухе может быть ощутимый запах горелости после отбоя,

– написал он.

Мэр Тернополя также призвал не публиковать фото, видео и не распространять ложной информации в социальных сетях.

Заметим, что ночью российские военные атаковали Украину дронами-камикадзе. Во время воздушной тревоги в некоторых регионах, в том числе и на Тернопольщине, слышали звуки взрывов.

Вероятно, звуки взрывов связаны с работой сил противовоздушной обороны.

Добавим, что ночью воздушная тревога в Тернополе длилась полтора часа.