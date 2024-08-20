Об этом сообщили корреспонденты Суспильного. Отметим, что там продолжается воздушная тревога связана с движением “Шахедов”.
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Взрывы в Хмельницкой области
Около часа ночи в Хмельницкой области раздавались сирены воздушной тревоги. Отметим, что через 18 минут в Воздушных силах сообщили о движении БПЛА на границе Винницкой и Хмельницкой областей.
Уже в половине 2 ночи ВС предупредили о "Шахедах" в северной части Хмельницкой области. Там добавили, что курс вражеских дронов-камикадзе – западный.
Через полчаса, а именно в 2:01, корреспонденты Суспильного сообщили о звуках взрыва в регионе.
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 2:14 в области до сих пор продолжается воздушная тревога.
Добавим, что в регионе через час снова было громко. Так, корреспонденты Суспильного сообщили в 2:53, что в Хмельницкой области снова раздавались взрывы.