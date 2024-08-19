Около половины десятого вечера оккупанты запустили с севера "Шахеды". В ряде регионов, в частности Киевской области, объявили воздушную тревогу.

Смотрите также Экстремально сложная ситуация: что может остановить россиян возле Покровска

Вблизи Киева раздавались взрывы

Около 23:00 мониторинговые каналы предупредили о группе "Шахедов", которая двигается из Сумщины в направлении Киевской области.

Около 23:11 под Киевом прогремели взрывы. Это ПВО работало по вражеским дронам.

Позже паблики сообщили, что "Шахеды" двигаются в направлении Киева через район Броваров.

Внимание! Угроза БПЛА возле столицы! Направляйтесь к укрытию!,

– говорится в сообщении Сергея Попка, начальника КМВА.

В 23:37 в КОВА сообщали о работе ПВО.

Киевщина! В регионе работают силы ПВО. Соблюдайте информационную тишину. Призываем не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников! Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги,

– говорилось в сообщении.

Напомним, что в ночь на 19 августа Россия снова атаковала Украину "Шахедами". Тогда силы ПВО сбили все 11 вражеских дронов в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях.