Так, защитники неба сбили все БпЛА, которые запустил враг. Об этом заявил генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Сколько "Шахедов" сбили сегодня

Командующий Воздушных сил сообщил, что ночью 19 августа российские захватчики нанесли удар 11 ударными БПЛА типа "Shahed". Дроны запускали с Курского направления и Приморско-Ахтарска.

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, зенитными ракетными подразделениями, авиацией и средствами РЭБ Воздушных сил все вражеские БПЛА сбиты в Николаевской, Черкасской, Винницкой, Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской и Донецкой областях,

– заявил Олещук.

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