Впрочем, украинские защитники неба провели мощную боевую работу и уничтожили все цели. Впрочем, в результате падения обломков есть значительные разрушения. Какие последствия вражеской атаки по Киеву и области и есть ли пострадавшие – сообщает 24 Канал.

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Россия атаковала Киевскую область разным оружием

В ночь на 18 августа оккупанты в очередной раз запустили дроны-камикадзе типа "Шахед". Ударные БПЛА кружили над территорией Украины около 3 часов, и на рассвете – в 05:00, оказались в воздушном пространстве Киевщины.

Силы ПВО начали сбивать вражеские беспилотники, которые держали курс на Киев, далеко за пределами города. Украинские защитники провели мощную боевую работу и уничтожили все "Шахеды".

Одновременно с "Шахедами" российские военные запустили по Киеву баллистические ракеты. Как сообщили в КГВА, это были северокорейские ракеты KN-23. Впоследствии в Воздушных силах добавили, что всего враг использовал 2 единицы такого вооружения. Северокорейские ракеты, которыми враг планировал ударить по Киеву, также удалось сбить. Их приземлили на подлете к столице.

Как отметил руководитель КГВА Сергей Попко, с начала августа Россия уже трижды пыталась нанести баллистический удар по Киеву.

Это уже третий обстрел баллистикой столицы в августе с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой! Этот удар, по предварительным данным, был практически идентичен двум предыдущим,

– подчеркнул Попко.

Через 2 часа, около 07:00 враг второй раз попытался атаковать Киев и область. Оккупанты запустили 3 крылатые ракеты, вероятно, "Искандер-К". Вражеские цели осуществляли сложные маневры, меняли курс, из-за чего тревога охватила почти все территории Украины, однако снова вернулись в Киев. Силы ПВО также сбили 3 вражеские цели в Киевской области.

В общем, враг атаковал Киевскую область 3 видами вооружения:

дроны-камикадзе типа "Шахед",

баллистические северокорейские ракеты KN-23,

крылатые ракеты, тип которых уточняется (вероятно – "Искандер-К").

Разрушенные дома и поврежденные фасады на Киевщине

Хотя силы ПВО сбили все цели, попадут в жилую и критическую инфраструктуру нет, однако в результате падения обломков есть повреждения. Так, на Киевщине, по информации Киевской ОВА, разрушены 2 частных дома. Кроме того, по меньшей мере 16 домов повреждены – выбиты окна, повреждены фасады и крыши. Сейчас все соответствующие службы фиксируют последствия.

Обломками повреждены 4 автомобиля, заборы и линии электропередач. Также от обломков произошло возгорание травы, однако огонь быстро укротили.

Последствия атаки на Киевщине – больше в галерее (Фото Нацполиции и ГСЧС)

Есть ли жертвы и пострадавшие

По состоянию на 11:20 18 июля информация о жертвах или пострадавших не поступала. Хотя 2 дома почти полностью разрушены, впрочем, чудом никто не пострадал.