Втім, українські захисники неба провели потужну бойову роботу й знищили усі цілі. Втім, внаслідок падіння уламків є значні руйнування. Які наслідки ворожої атаки по Києву та області й чи є постраждалі – повідомляє 24 Канал.

Дивіться також На порятунок є лічені хвилини: що відомо про ракети "Іскандер", якими ворог міг атакувати Київ

Росія атакувала Київщину різною зброєю

У ніч проти 18 серпня окупанти вкотре запустили дрони-камікадзе типу "Шахед". Ударні БпЛА кружляли над територією України близько 3 годин, й на світанку – о 05:00, опинилися в повітряному просторі Київщини.

Сили ППО почали збивати ворожі безпілотники, які тримали курс на Київ, далеко за межами міста. Українські захисники провели потужну бойову роботу й знищили усі "Шахеди".

Одночасно з "Шахедами" російські військові запустили по Києву балістичні ракети. Як повідомили в КМВА, це були північнокорейські ракети KN-23. Згодом у Повітряних силах додали, що всього ворог використав 2 одиниці такого озброєння. Північнокорейські ракети, якими ворог планував вдарити по Києву, також вдалося збити. Їх приземлили на підльоті до столиці.

Як наголосив керівник КМВА Сергій Попко, від початку серпня Росія вже тричі намагалася завдати балістичного удару по Києву.

Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою! Цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім,

– наголосив Попко.

За 2 години, близько о 07:00 ворог вдруге спробував атакувати Київ та область. Окупанти запустили 3 крилаті ракети, ймовірно, "Іскандер-К". Ворожі цілі здійснювали складні маневри, змінювали курс, через що тривога охопила майже всі території України, однак знову повернулися до Києва. Сили ППО також збили 3 ворожі цілі в Київській області.

Загалом, ворог атакував Київщину 3 видами озброєння:

дрони-камікадзе типу "Шахед",

балістичні північнокорейські ракети KN-23,

крилаті ракети, тип яких уточнюється (ймовірно – "Іскандер-К").

Зруйновані будинки й пошкоджені фасади на Київщині

Хоча сили ППО збили усі цілі, влучать в житлову й критичну інфраструктуру немає, однак внаслідок падіння уламків є пошкодження. Так, на Київщині, за інформацією Київської ОВА, зруйновано 2 приватних будинки. Крім того, щонайменше 16 будинків пошкоджено – вибиті вікна, пошкоджено фасади й дахи. Наразі усі відповідні служби фіксують наслідки.

Уламками пошкоджено 4 автомобілі, паркани та лінії електропередач. Також від уламків сталося загоряння трави, однак вогонь швидко приборкали.

Наслідки атаки на Київщині – більше у галереї (Фото Нацполіції та ДСНС)

Чи є жертви та постраждалі

Станом на 11:20 18 липня інформація про жертв чи постраждалих не надходила. Хоча 2 будинки майже вщент зруйновані, втім дивом ніхто не постраждав.