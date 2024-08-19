Так, оборонці неба збили всі БпЛА, які запустив ворог. Про це заявив генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Скільки "Шахедів" збили сьогодні

Командувач Повітряних сил повідомив, що вночі 19 серпня російські загарбники завдали удару 11 ударними БпЛА типу "Shahed". Дрони запускали з Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях,

– заявив Олещук.

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