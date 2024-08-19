Про рух ворожих дронів попередили Повітряні сили. Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликали бути уважними та подбати про власну безпеку.
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Тривога дісталася до Київської області. "БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину", – пишуть Повітряні сили.
Мешканців Кіровоградської області попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.
Ворог атакує Сумщину КАБами
Росіяни здійснили пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині, попередило командування ПС.
Загроза балістики для Києва
Також була загроза ударів балістикою для Києва та низки областей. Про загрозу ударів попередили Повітряні сили о 23:44.
Втім, уже о 00:01 повідомили про відбій загрози балістичним озброєнням.
Де є загроза атаки "Шахедами"
Повітряні сили попередили про застосування безпілотників у Сумській, Полтавській, Харківській, Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській областях.