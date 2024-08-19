Про рух ворожих дронів попередили Повітряні сили. Жителів регіонів, де оголошено тривогу, закликали бути уважними та подбати про власну безпеку.

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00:53, 19 серпня Тривога дісталася до Київської області. "БпЛА з Полтавщини курсом на Київщину", – пишуть Повітряні сили.

00:27, 19 серпня Мешканців Кіровоградської області попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

00:26, 19 серпня Ворог атакує Сумщину КАБами Росіяни здійснили пуски КАБ тактичною авіацією на Сумщині, попередило командування ПС.

00:21, 19 серпня Загроза балістики для Києва Також була загроза ударів балістикою для Києва та низки областей. Про загрозу ударів попередили Повітряні сили о 23:44. Втім, уже о 00:01 повідомили про відбій загрози балістичним озброєнням.