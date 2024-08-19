О движении вражеских дронов предупредили Воздушные силы. Жителей регионов, где объявлена тревога, призвали быть внимательными и позаботиться о собственной безопасности.

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00:53, 19 августа

Тревога добралась до Киевской области. "БПЛА с Полтавщины курсом на Киевщину", – пишут Воздушные силы.

00:27, 19 августа

Жителей Кировоградской области предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.

00:26, 19 августа

Враг атакует Сумскую область КАБами

Россияне осуществили пуски КАБ тактической авиацией на Сумщине, предупредило командование ВС.

00:21, 19 августа

Угроза баллистики для Киева

Также была угроза ударов баллистикой для Киева и ряда областей. Об угрозе ударов предупредили Воздушные силы в 23:44.

Впрочем, уже в 00:01 сообщили об отбое угрозы баллистическим вооружением.

00:15, 19 августа

Где есть угроза атаки "Шахедами"

Воздушные силы предупредили о применении беспилотников в Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.