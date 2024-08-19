О движении вражеских дронов предупредили Воздушные силы. Жителей регионов, где объявлена тревога, призвали быть внимательными и позаботиться о собственной безопасности.
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Тревога добралась до Киевской области. "БПЛА с Полтавщины курсом на Киевщину", – пишут Воздушные силы.
Жителей Кировоградской области предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.
Враг атакует Сумскую область КАБами
Россияне осуществили пуски КАБ тактической авиацией на Сумщине, предупредило командование ВС.
Угроза баллистики для Киева
Также была угроза ударов баллистикой для Киева и ряда областей. Об угрозе ударов предупредили Воздушные силы в 23:44.
Впрочем, уже в 00:01 сообщили об отбое угрозы баллистическим вооружением.
Где есть угроза атаки "Шахедами"
Воздушные силы предупредили о применении беспилотников в Сумской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской областях.