Также в статье говорится, что британские дроны сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области.

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Никакой застенчивости по поводу того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности по поддержке Британии в этот критический момент, а робкий или неуверенный ответ мог бы свидетельствовать именно об этом. Мы должны гордиться тем, что пожертвовали технику, которая помогает Украине обороняться,
– так медийщики процитировали источник в аппарате правительства Стармера.

Сам Кир Стармер и его министр обороны решили "сменить тон" и признать, что роль Великобритании в поддержке Украины растет. В частности, говорится о поставках для ВСУ танков Challenger 2. Как отметили в СМИ, такое решение приняли, "чтобы быть более открытым относительно роли Британии в попытке убедить ключевых союзников сделать больше для помощи – и убедить общественность, что события на полях Украины влияют на безопасность и экономическое процветание Великобритании".

Возможно, Россия контратакует под Курском до конца октября. Правительство Стармера усиливает поддержку Киеву ввиду возможной победы Трампа. Глава правительства Стармер обратился в Совет национальной безопасности с просьбой разработать планы предоставления Украине более широкой поддержки.

Следующие несколько месяцев могут стать решающими. Единственное британское оружие, которое не может быть использовано на территории России, также является самым мощным – крылатая ракета Storm Shadow,
– говорится в статье.

Россияне пока не собираются отходить от Покровска, Часового Яра и других городов на Донбассе. Storm Shadow сможет переломить ситуацию на поле боя, но союзники колеблются.

Франция и США боятся "эскалации" в отношениях с Россией – мол, та может применить ядерное оружие. Стармер не хочет слишком опережать союзников по НАТО, но отправит своего министра обороны на очередной Рамштайн. Там Лондон потребует от европейских союзников прислать больше оборудования и предоставить Киеву большую свободу действий по его использованию в России. О необходимости быстрее поставлять оружие говорил и Зеленский в обращении 18 августа.

Также Соединенное Королевство давит на Германию, чтобы она предоставила Украине ракеты Taurus.

В Великобритании отслеживают возможные шаги России в применении ядерного оружия. И не верят, что Москва так поступит. "Тактическое применение ядерного оружия включает много стадий. В этом задействовано много людей, происходит много передвижений ракет", – объяснили военные.

Также удар ядеркой нерационален: для уничтожения пяти тысяч военных понадобится 5 – 6 ядерных боеголовок.

Есть еще несколько весомых факторов. Во-первых, Пекин дал понять Москве, что его поддержка зависит от отсутствия развертывания ядерного оружия. Во-вторых, еще в 2022 году экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус публично предупредил Путина: если тот использует ядерное оружие, США уничтожат все российские войска на Донбассе, в Крыму и на кораблях в Черном море. Источники утверждают, что Байден санкционировал такое заявление.