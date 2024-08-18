Также в статье говорится, что британские дроны сыграли ключевую роль в наступлении ВСУ в Курской области.

Смотрите также ВСУ создают буферную зону на территории Курской области, – Зеленский

Почему в Великобритании не скрывают помощь Украине на Курщине

Никакой застенчивости по поводу того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности по поддержке Британии в этот критический момент, а робкий или неуверенный ответ мог бы свидетельствовать именно об этом. Мы должны гордиться тем, что пожертвовали технику, которая помогает Украине обороняться,

– так медийщики процитировали источник в аппарате правительства Стармера.

Сам Кир Стармер и его министр обороны решили "сменить тон" и признать, что роль Великобритании в поддержке Украины растет. В частности, говорится о поставках для ВСУ танков Challenger 2. Как отметили в СМИ, такое решение приняли, "чтобы быть более открытым относительно роли Британии в попытке убедить ключевых союзников сделать больше для помощи – и убедить общественность, что события на полях Украины влияют на безопасность и экономическое процветание Великобритании".

Возможно, Россия контратакует под Курском до конца октября. Правительство Стармера усиливает поддержку Киеву ввиду возможной победы Трампа. Глава правительства Стармер обратился в Совет национальной безопасности с просьбой разработать планы предоставления Украине более широкой поддержки.

Смогут ли ВСУ использовать Storm Shadow

Следующие несколько месяцев могут стать решающими. Единственное британское оружие, которое не может быть использовано на территории России, также является самым мощным – крылатая ракета Storm Shadow,

– говорится в статье.

Россияне пока не собираются отходить от Покровска, Часового Яра и других городов на Донбассе. Storm Shadow сможет переломить ситуацию на поле боя, но союзники колеблются.

Франция и США боятся "эскалации" в отношениях с Россией – мол, та может применить ядерное оружие. Стармер не хочет слишком опережать союзников по НАТО, но отправит своего министра обороны на очередной Рамштайн. Там Лондон потребует от европейских союзников прислать больше оборудования и предоставить Киеву большую свободу действий по его использованию в России. О необходимости быстрее поставлять оружие говорил и Зеленский в обращении 18 августа.

Также Соединенное Королевство давит на Германию, чтобы она предоставила Украине ракеты Taurus.

Почему Лондон не верит, что Россия применит ядерное оружие

В Великобритании отслеживают возможные шаги России в применении ядерного оружия. И не верят, что Москва так поступит. "Тактическое применение ядерного оружия включает много стадий. В этом задействовано много людей, происходит много передвижений ракет", – объяснили военные.

Также удар ядеркой нерационален: для уничтожения пяти тысяч военных понадобится 5 – 6 ядерных боеголовок.

Есть еще несколько весомых факторов. Во-первых, Пекин дал понять Москве, что его поддержка зависит от отсутствия развертывания ядерного оружия. Во-вторых, еще в 2022 году экс-директор ЦРУ генерал Дэвид Петреус публично предупредил Путина: если тот использует ядерное оружие, США уничтожат все российские войска на Донбассе, в Крыму и на кораблях в Черном море. Источники утверждают, что Байден санкционировал такое заявление.