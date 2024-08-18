Журналисты написали, что новое правительство Великобритании во главе с Киром Стармером решил открыто признавать использование переданного Британией оружия, в частности, и на международно признанной территории России.

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Что известно о дронах от Британии, которые есть у ВСУ

Никакого смущения относительно того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет... Мы должны гордиться тем, что предоставили то, что помогает Украине обороняться,

– рассказал изданию источник в аппарате правительства.

Журналисты написали, что сейчас единственное оружие, которое украинские военные не могут применять на российских территориях, это ракеты Storm Shadow.

Ведь правительство Великобритании выступает за то, чтобы отменить этот запрет. Однако издание отмечает, что это невозможно из-за позиции союзников.

Чиновники и эксперты в Британии заявили, что европейские союзники слишком обеспокоены тем, что могут спровоцировать эскалацию со стороны России, хотя опасения напрасны.

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"Россияне всегда плюются огнем и серой", – заявил один из источников издания.

Однако он подчеркнул, что нет никаких свидетельств того, что Россия с начала войны делала какие-либо шаги для использования ядерного арсенала.