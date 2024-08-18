Журналісти написали, що новий уряд Великої Британії на чолі з Кіром Стармером вирішив відкрито визнавати використання переданої Британією зброї, зокрема, й на міжнародно визнаній території Росії.

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Жодної сором'язливості щодо того, що британська зброя застосовується на території Росії в рамках оборони України, не буде... Ми повинні пишатися тим, що надали те, що допомагає Україні оборонятися,

– розповіло виданню джерело в апараті уряду.

Журналісти написали, що наразі єдина зброя, яку українські військові не можуть застосовувати на російських територіях, – це ракети Storm Shadow.

Адже уряд Великої Британії виступає за те, щоб забрати цю заборону. Проте видання зазначає, що це неможливо через позицію союзників.

Чиновники та експерти у Британії заявили, що європейські союзники надто стурбовані тим, що можуть спровокувати ескалацію з боку Росії, хоча побоювання марні.

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"Росіяни завжди плюються вогнем і сіркою", – заявило одне з джерел видання.

Проте воно підкреслило, що немає жодних свідчень того, що Росія з початку війни робила будь-які кроки для використання ядерного арсеналу.