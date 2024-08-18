Видання посилається на джерело, знайоме з деталями операції. За даними співрозмовника, серед окупантів, яких перекинутих у Курську область, бригада з Донецької області, де росіяни активно наступають.

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Інших загарбників в Курську область зняли з менш важливих для Кремля ділянок фронту.

"Проте, цього підсилення замало для того, щоб змусити українські війська відступити з Курської області", – ідеться у статті.

А ось для того, аби досягти в цьому успіхів, Росії доведеться залучити понад 20 тисяч добре підготовлених військовослужбовців.

Чисельність українських військових

Україна, своєю чергою, направила до Курської області до 6 000 військових, зазначає WSJ. Ще 4 000 військових ЗСУ були переміщені до Сумської області.

Аби уникнути ослаблення сил на лінії фронту, в операції в Курській області українське командування залучило значну кількість військ з резерву, формуванням якого займалося останні кілька місяців, у тому числі за підтримки західних союзників.