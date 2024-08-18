Цього дня ЗСУ захопили ще село Апанасівка. Воїни 501 окремого батальйону морської піхоти скинули російський триколор у цьому населеному пункті.

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Об'єкт "Газпрому" в Суджі контролюють Сили оборони

У мережі вже пожартували, що "Газпром" став "Нафтогазом". І звернули увагу: зранку 18 серпня "Газпром" заявив, що постачання газу до Європи через ГВС "Суджа" триває в обсязі 42 мільйони кубометрів.

ЗСУ контролюють Суджу: дивіться відео (увага, є нецензурна лексика!)

Росіяни також поширили це відео. Але там думки розділилися: дехто погрожував українському бійцю, а дехто звертав увагу на те, що люди позбулися домівок, а Курщина розорена, тож "скільки ми будемо ще терпіти". Хтось традиційно писав "фашисти", "де наші червоні лінії", "чому досі не знищено Лондон, Берлін, Київ і Вашингтон".

А ще в місцевих пабліках тривають суперечки щодо переселенців із Курської області. Одна сторона пише, мовляв, у місті побільшало чоловіків-алкоголіків і лайливих жінок, інші ж відповідають, що "Курськ ніколи не був культурним" і взагалі, "треба спитати, чому вони п'ють, може, хочуть забутися".

Що відомо про контроль над Суджею

Раніше з'являлися супутникові знімки, які свідчили про пошкодження ГВС у Суджі. Мовилося про те, що майже повністю зруйновано одну з адміністративних будівель станції, а також один з майданчиків, на якому встановлено вимірювальне обладнання. Імовірно, Росія тепер не зможе дізнатися об'єм газу, який постачає в європейські країни, і відповідно суму, яку їй мають заплатити.

8 серпня The Washington Post повідомили, що Україна взяла під контроль газову станцію "Газпрому" біля Суджі. Проте транзит газу нібито не припинявся.

Окрім подій на газовимірювальній станції, точилися розмови і про руйнування пам'ятника Леніну в Суджі. Та згодом стало відомо – пам'ятник на місці.