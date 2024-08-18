В этот день ВСУ захватили еще село Апанасовка. Воины 501 отдельного батальона морской пехоты сбросили российский триколор в этом населенном пункте.

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Объект "Газпрома" в Судже контролируют Силы обороны

В сети уже пошутили, что "Газпром" стал "Нафтогазом". И обратили внимание: утром 18 августа "Газпром" заявил, что поставки газа в Европу через ГИС "Суджа" продолжаются в объеме 42 миллиона кубометров.

ВСУ контролируют Суджу: смотрите видео (внимание, есть нецензурная лексика!)

Россияне также распространили это видео. Но там мнения разделились: некоторые угрожали украинскому бойцу, а некоторые обращали внимание на то, что люди лишились домов, а Курщина разорена, поэтому "сколько мы будем еще терпеть". Кто-то традиционно писал "фашисты", "где наши красные линии", "почему до сих пор не уничтожен Лондон, Берлин, Киев и Вашингтон".

А еще в местных пабликах продолжаются споры по поводу переселенцев из Курской области. Одна сторона пишет, мол, в городе стало больше мужчин-алкоголиков и бранных женщин, другие же отвечают, что "Курск никогда не был культурным" и вообще, "надо спросить, почему они пьют, может, хотят забыться".

Что известно о контроле над Суджей

Ранее появлялись спутниковые снимки, которые свидетельствовали о повреждении ГИС в Судже. Говорилось о том, что почти полностью разрушено одно из административных зданий станции, а также одна из площадок, на которой установлено измерительное оборудование. Предположительно, Россия теперь не сможет узнать объем газа, который поставляет в европейские страны и соответственно сумму, которую ей должны заплатить.

8 августа The Washington Post сообщили, что Украина взяла под контроль газовую станцию "Газпрома" возле Суджи. Однако транзит газа якобы не прекращался.

Кроме событий на газоизмерительной станции, шли разговоры и о разрушении памятника Ленину в Судже. Но впоследствии стало известно – памятник на месте.