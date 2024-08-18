Такое мнение 24 Канала высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что операция в Курской области сделала войну в Украине темой номер один среди повестки дня. Для России же стала знаком, что границы 1991 года не является для нее худшим вариантом.

Почему Катар хотел организовать переговоры

По словам главного консультанта, страны Ближнего Востока пытаются поднять свою стоимость в глобальной политике, Катар не является исключением. После публикации материала The Washington Post к нему позвонили с просьбой дать интервью относительно планов Украины.

Это был первый звонок с октября 2023 года. Вопрос Украины после эскалации на Ближнем Востоке вышел на второстепенный план, а сейчас, именно из-за Курска, стал номер один в повестке дня,

– отметил Ус.

Главный консультант отметил, что важно помнить, что Россия, какие бы договоры не подписывала, имеет в виду только одно – уничтожение Украины. Если посмотреть российских блогеров, почитать, что пишут россияне в соцсетях, там четко видно, что они воспринимают мирные переговоры сугубо через призму капитуляции нашего государства.

Ситуация, которая есть в Курской области является напоминанием о том, что война имеет две стороны. Если Россия хочет захватить определенные территории Украины, то наша страна, теоретически, может захватить кое-что у страны-агрессора. События в Курске не оттолкнули, а наоборот приблизили мирные переговоры,

– отметил Ус.

Курская операция показала России, что возвращение к границам 1991 года является для нее не худшим вариантом. Именно это понимание страной-агрессором будет способствовать для переговоров в перспективе.