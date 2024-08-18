Таку думку 24 Каналу висловив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зауваживши, що операція в Курській області зробила війну в Україні темою номер один серед порядку денного. Для Росії ж стала знаком, що кордони 1991 року не є для неї найгіршим варіантом.

Чому Катар хотів організувати перемовини

За словами головного консультанта, країни Близького Сходу намагаються підняти свою вартість у глобальній політиці, Катар не є виключенням. Після публікації матеріалу The Washington Post до нього подзвонили із проханням дати інтерв'ю стосовно планів України.

Це був перший дзвінок з жовтня 2023 року. Питання України після ескалації на Близькому Сході вийшло на другорядний план, а зараз, саме через Курськ, стало номер один у порядку денному,

– зауважив Ус.

Головний консультант наголосив, що важливо пам'ятати, що Росія, які б договори не підписувала, має на думці лише одне – знищення України. Якщо подивитись російських блогерів, почитати, що пишуть росіяни в соцмережах, там чітко видно, що вони сприймають мирні переговори суто через призму капітуляції нашої держави.

Ситуація, яка є в Курській області є нагадуванням про те, що війна має дві сторони. Якщо Росія хоче захопити певні території України, то наша країна, теоретично, може захопити дещо в країни-агресорки. Події в Курську не відштовхнули, а навпаки наблизили мирні переговори,

– зауважив Ус.

Курська операція показала Росії, що повернення до кордонів 1991 року є для неї не найгіршим варіантом. Саме це розуміння країною-агресоркою буде сприяти для перемовин у перспективі.